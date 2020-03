Bøn til forældre, der igen lægger Aula ned: Tag en pause, så det ikke brænder sammen

Aula er gået ned to gange siden statsministerens pressemøde i går. Kommunikationen flytter flere steder over på Facebook.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Alle folkeskoler bliver lukket i to uger fra på mandag.

Det fortalte statsminister Mette Frederiksen under et pressemøde onsdag aften, og den nyhed har fået Aula til at gløde så meget, at kommunikationsplatformen er blevet lagt ned to gange siden i går aftes.

Det betyder også, at skolerne ikke har kunnet skrive information ud til forældrene.

Derfor opfordrer skoleledernes formand, Claus Hjortdal, nu alle forældre til at tage en pause fra Aula.

»Forældrene går massivt ind på aula. De lagde den ned i går aftes, og de lagde den ned igen i morges. Vi appellerer kraftigt til, at de ikke hele tiden går på her til morgen og tager den med ro, så skolerne kan bruge det som et arbejdsredskab. Forældrene kan så prøve at gå på igen op ad formiddagen,« siger Claus Hjortdal til Politiken Skoleliv.

Flere skoler beretter om, hvordan kommunikationen er flyttet over på Facebook, og hvordan forældre tilmelder sig i hobetal, fordi Aula er utilgængeligt.

Aula har mere end to millioner brugere.

Artiklen er bragt på Politiken Skoleliv.