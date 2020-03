Uddannelsesanalyse: Nu begynder den store crash-test af IT-baseret undervisning

Automatisk oplæsning

Danmark har ikke geografien til fjernundervisning, som det kendes fra for eksempel Australien og USA. Men nu har vi pandemi, og den vil fra i dag betyde, at dit barn bliver undervist i et virtuelt klasseværelse i hjemmet. I alt fald i de kommende to uger, men alle, Politiken har talt med, siger, at det sandsynligvis vil vare længere.​​

Af to grunde er Danmark alligevel godt rustet til opgaven med at undervise elever hjemme. For det første fordi stort set alle hjem er koblet til internettet, og for det andet fordi danske lærere og elever længe har arbejdet med IT som en integreret del af undervisningen. OECD sætter derfor Danmark øverst i feltet, når det gælder digitalisering af undervisningen. Det viser sig på alle niveauer i uddannelsessektoren – for eksempel var der allerede før vi kendte til coronavirus åbnet mulighed for, at 20 procent af undervisningen på landets gymnasier kan være virtuel.

Fakta Gratis onlinetilbud På Emu.dk er der samlet inspiration og vejledning til lærere og skoleledelsens arbejde med fjernundervisning. Forlaget Clio, som er en af landets største leverandører af online undervisningsmateriale, giver alle gratis adgang til alle deres læringsportaler. Se mere på clio.dk. Gyldendal lukker også op for sine fagportaler i løbet af i dag. Tjek gyldendal-uddannelse.dk. Alinea går mandag morgen i luften med sofaskolen.dk, der kommer til at køre de to uger, skolerne foreløbig er lukket. De sender live-undervisning via YouTube for mellemtrin og udskoling i matematik og dansk alle hverdage. Derudover giver Alinea elever, lærere og forældre fri adgang til deres undervisningsportaler og i-bøger på minside.alinea.dk via uni-login. Overblikket er lavet af Folkeskolen.dk Dansklærerforeningens Forlag har også lukket op for gratis adgang til forlagets i-bøger. Det kræver, at den enkelte skole skriver til systime@systime.dk. Matematikportalen Skoledu.dk tilbyder også gratis adgang under corona-karantænen og en videoguide, der viser, hvordan man kan arbejde med de forskellige elementer i relation til fjernundervisning med Skoledu. Hvis man har mod på at kaste sig ud i online-musikundervisning, har virksomheden Musikundervisning.dk et næsten gratis tilbud: Ring til 50 50 12 03, så vil virksomheden oprette en særlig underside, hvorfra skolens musiklærere selv kan invitere deres elever. Online-undervisningen dækker både sang, klaver, guitar, banjo, tværfløjte og en hel del mere. Musikundervisning.dk beder om et beløb på 20 kroner per undervisningstime til dækning af sine omkostninger. Og det stopper ikke her til musikundervisningen. Spil Smart har også gjort deres Musikfagsportal gratis i denne tid. Vis mere

Det er en fordel i den ekstreme situation, landet befinder sig i nu. Derfor har nogle elever og studerende allerede i sidste uge afleveret opgaver over internettet og holdt videokonferencer med klassekammerater og lærere.

Allerede inden beslutningen om at holde alle børn og unge hjemme var truffet, var der møder mellem embedsmænd fra Børne- og undervisningsministeriet og repræsentanter fra udbydere af IT-undervisning om den gigantiske opgave, der venter alle i og omkring skolen.

Ministeriel kovending

Lærere, elever og forældre har mere at vælge mellem end nogensinde før, for landets udgivere af undervisningsmateriale står i disse dage i kø for at fjerne de betalingsmure, de normalt gemmer deres forløb bag.

Før den landsomspændende lukning af skoler kritiserede lærere, at den omfattende digitalisering indsnævrede deres valgmuligheder. Deres valg af emner og materialer var begrænset af den læringsportal, som kommunen i dyre domme havde købt adgang til. Såvel lærere som forældre kunne også berette om elever, der ikke havde en eneste bog i skoletasken. De spurgte sammen med nogle forskere, om ikke den omfattende digitalisering var ved at blive for meget af det gode.

Det fik børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til i denne avis at kritisere, at digitaliseringen i skolen var gået for vidt. Men den kritik forstummer for en stund i lyset af den aktuelle krise. Nu takker ministeren tværtimod forlag og virksomheder for at vise samfundssind.

»Undervisningen vil selvfølgelig ikke være den samme som normalt, men langt hen ad vejen tror jeg på, at meget kan gennemføres digitalt og online af vores dygtige lærere«, udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil nu på ministeriets hjemmeside.

Den valgmulighed mellem forskellige læringsportaler, som lærere efterlyste, er der nu til overflod. Ja, udfordringen bliver for lærere og forældre at vælge det rette ud og sikre, at elever ikke drukner i træningsopgaver, der ligner hinanden til forveksling.