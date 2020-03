Uddannelsesanalyse: Velkommen til dit barns nye virtuelle skolehverdag

Fakta

Gratis onlinetilbud

På Emu.dk er der samlet inspiration og vejledning til lærere og skoleledelsens arbejde med fjernundervisning.

Forlaget Clio, som er en af landets største leverandører af online undervisningsmateriale, giver alle gratis adgang til alle deres læringsportaler. Se mere på clio.dk.

Gyldendal lukker også op for sine fagportaler i løbet af i dag. Tjek gyldendal-uddannelse.dk.

Alinea går mandag morgen i luften med sofaskolen.dk, der kommer til at køre de to uger, skolerne foreløbig er lukket. De sender live-undervisning via YouTube for mellemtrin og udskoling i matematik og dansk alle hverdage. Derudover giver Alinea elever, lærere og forældre fri adgang til deres undervisningsportaler og i-bøger på minside.alinea.dk via uni-login.

Dansklærerforeningens Forlag har også lukket op for gratis adgang til forlagets i-bøger. Det kræver, at den enkelte skole skriver til systime@systime.dk.

Matematikportalen Skoledu.dk tilbyder også gratis adgang under corona-karantænen og en videoguide, der viser, hvordan man kan arbejde med de forskellige elementer i relation til fjernundervisning med Skoledu.

Hvis man har mod på at kaste sig ud i online-musikundervisning, har virksomheden Musikundervisning.dk et næsten gratis tilbud: Ring til 50 50 12 03, så vil virksomheden oprette en særlig underside, hvorfra skolens musiklærere selv kan invitere deres elever. Online-undervisningen dækker både sang, klaver, guitar, banjo, tværfløjte og en hel del mere. Musikundervisning.dk beder om et beløb på 20 kroner per undervisningstime til dækning af sine omkostninger. Og det stopper ikke her til musikundervisningen. Spil Smart har også gjort deres Musikfagsportal gratis i denne tid.

