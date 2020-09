Nyuddannet? Her er seks råd til, hvad du kan gøre, mens du venter på at få et job

Du har sat det sidste punktum i dit speciale og måske været til dit livs sidste eksamen. Det er kulminationen på mange års skolegang. Men så rammer det. Nu står du som nyuddannet og håber på at komme ind et på et arbejdsmarked, som, selv Beskæftigelsesministeriet siger, er blevet sværere at komme ind på.

Cecilie Burkal Cohrt er karriererådgiver i Dansk Magisterforening, og hun taler med flere nyuddannede hver dag.

»Coronakrise eller ej, så har de færreste et job på hænderne to måneder efter de afleverede speciale. Rent statistisk tager det tid at lande sit første job. Corona bygger ovenpå en bekymring om, at det bliver svært. Men langt de fleste kommer i arbejde«, siger hun.

Arbejdsmarkedet er ved at komme op i omdrejninger igen.