Danmark er blevet den forsigtige dreng i klassen: Afstandskrav kan spænde ben for skoleåbning

Hvem skulle have troet det? Det glade Danmark er blevet den forsigtige dreng i klassen, når det gælder genåbning af skoler og uddannelser i Norden.

Det står klart, efter regeringen har meldt ud, hvordan de ældste elever og efterskoleeleverne skal i skole igen. Det skal de til manges glæde. Men altså i mere begrænset omfang sammenlignet med vores nabolande.

Hvor meget og hvordan eleverne kommer i skole igen vil være præget af lokale forskelle og de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen vil præsentere i næste uge. Meldingen fra skoleledere er, at hvis ikke for eksempel afstandskravet på to meter per elev bliver lempet, bliver der ikke plads til meget skole for de ældste elever.

Selv om åbningen af skoler er forsigtig i nordisk sammenhæng, vækker den selvsagt glæde hos de udvalgte elever.

»Det er rigtigt fedt«, lyder den kontante reaktion fra Viggo Agger Holdensen, der ser frem til at vende tilbage til Sydøstsjællands Idrætsefterskole. På Politikens forside torsdag turde han ikke tro på, at det ville ske – af frygt for at blive skuffet. Den frygt viste sig at være ubegrundet. Han kan nu vende tilbage til efterskolerne efter effektivt lobbyarbejde af Efterskoleforeningen og efter pres fra især SF og radikale.

Selv om lanceringen af skoleåbningen af mange bliver beskrevet som modig, kan det konstateres, at vores nabolande udviser større mod og tiltro til pædagogers, læreres og elevers evne til at følge de sundhedsfaglige retningslinjer i hverdagen.

Sverige har som bekendt ikke lukket skolerne. Island har for kort tid siden genåbnet skolerne uden nogen særlige restriktioner. I Norge er børnehaverne og 1.-4. klassetrin allerede åbne og målet er, at alle elever i grundskolen kommer tilbage før sommerferien. Fra 14. maj følger Finland trop og åbner landets skoler.

Hvor vi i Danmark foreløbig skal holde to meters afstand til hinanden, så har man ikke sat direkte mål på afstanden i Sverige, men opfordrer til, at alle tager hensyn og holder afstand. Og i Norge er det nok med én meters afstand imellem eleverne. Det er samme mål som verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler. Derfor er forventningen blandt flere kilder i skoleverdenen, at det også bliver de danske sundhedsmyndigheders linje i næste fase af genåbningen.

Hvis ikke afstandskravene bliver lempet til det samme som i Sverige og Norge, bliver det meget svært at få plads til alle skolens elever. Det gælder også, selv om tomme konferencecentre og lagerhaller inddrages til undervisning. For problemstillingen handler ikke alene om plads, men også nok så meget om lærerkræfter. De kræfter er en knap ressource i en tid med lærermangel i flere kommuner. Lærerstuderende har meldt sig under fanerne. Men de er ikke lige fordelt over landet, og derfor bliver det forskelligt fra kommune til kommune og fra skole til skole, hvordan udfordringen bliver løst, og hvor meget undervisning elever får tilbudt.