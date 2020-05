De ældste elever må møde 18. maj, og efterskoler åbner

Automatisk oplæsning

Skoleledere, lærere og forstandere kan nu gøre sig klar til at byde en lang række elever velkommen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har torsdag aften fremlagt næste fase af Danmarks genåbning efter forhandlinger med Folketingets øvrige partiledere. Og der er tale om en bred invitation til at komme tilbage i skolen.

Helt konkret skal elever fra 6. til 10. klasse igen betræde skolens matrikel.

»Det bliver ikke, som det var før. På efterskolen skal der arbejdes intenst med smitten, så den ikke spredes. Fra 6. til 10. klasse vil dagen se anderledes ud, men tilbage på skolen for at se jeres kammerater, det kommer I,« sagde statsministeren

Fakta: Det skriver regeringen i aftalepapir »De større børn kommer i skole igen. Kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer, som aftales i sektorpartnerskab. Det gælder også klubtilbud.« »Der udarbejdes i samarbejde mellem efterskolerne og sundhedsmyndighederne nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt. Desuden skal der sikres en model for, at selvisolation af COVID-19 positive personer og eventuelt deres familier vil skulle opretholdes.« Vis mere

Efterskoler kan ånde lettet op

Også de rundt regnet 30.000 efterskoleelever kan se frem til en genforening, når de fra 18. maj må genoptage deres ophold.

Det skriver regeringen i et aftalepapir.

»Der udarbejdes i samarbejde mellem efterskolerne og sundhedsmyndighederne nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt. Desuden skal der sikres en model for, at selvisolation af COVID-19 positive personer og eventuelt deres familier vil skulle opretholdes,« står der i papiret.

Statens Serum Institut (SSI) skrev onsdag i en rapport, at den første fase af corona-epidemien er ved at dø ud i Danmark. Det gælder også, selv om partierne beslutter sig for, at de ældste elever igen kan komme i skole.

Nyheden bliver godt modtaget af Torben Vind Rasmussen, der er formand for foreningen Efterskolerne. Han mener, at efterskolerne er klar til at åbne under andre omstændigheder end normalt.

»Vi har været i kontakt med sundhedsmyndighederne løbende, og selv om vi ikke kender omstændighederne endnu, så er jeg sikker på, at skolerne nok skal blive klar til at følge de retningslinjer, der bliver lagt ud.«

SSI’s beregninger af efterskolernes genåbning tager dog ikke højde for, hvordan eleverne færdes på skolen, når der ikke er undervisning.

