KL-borgmester efter skolelederes kritik: Genåbningen af skolerne skal løses i fællesskab, ellers er det en »fuldstændig umulig og urimelig opgave«

Nye retningslinjer for genåbning af skolerne bliver af skolelederne kritiseret for at pålægge dem for meget ansvar. Formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg forstår kritikken, men slår fast at opgaven skal løses i fællesskab.