Store elever vender tilbage i skole: Min mor og min lillebror har astma, og min far har haft kræft, så jeg går nok lidt ekstra op i, at der skal være styr på tingene

I mere end to måneder har de store skolebørn været hjemme foran computeren. Men i den her uge er det endelig deres tur til at komme tilbage.

Mandag åbner skolerne igen for store elever fra 6. til 10. klasse. De har i mere end to måneder blevet undervist hjemme. Mens de mindre elever, som var en del af den første fase af genåbningsplanen for Danmark, har været i skole, siden midten af april, har de store elever ventet. Men nu er det deres tur. I læbet af den kommende uge vil de fleste skoler åbne for alle elever. Vi har talt med fire af dem, og selv om de ikke i detaljer ved, hvordan det kommer til at blive, glæder de sig.