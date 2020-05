Elever begejstrede: Højskole forlænger elevernes ophold ind i sommerferien

FAKTA

Højskoler under corona

Hjælpeordningen vedtaget af regeringen og et bredt flertal i Folketinget skal kompensere højskoler for indtil 90 procent af den tabte deltagerbetaling under nedlukningen. Selv om højskolen ikke har elever, får de stadig statstilskud under nedlukningen. Det er beregnet ud fra sidste års elevtal. Pakken er forlænget til 8. juli.

Taksten for elever på lange kurser er højere end ugekursister, men hvis højskolen forlænger eleverne på de lange kurser får de ikke den højeste takst, men taksten for sommerkursister. Tilgengæld koster et ugekursus traditionelt mere end ugegebyret for et langt ophold.

Slots- og Kulturstyrelsen kan godkende, at igangværende kurser kan forlænges i et tidsrum, der maksimalt svarer til den periode, hvor højskolen af myndigheder har været pålagt nedlukning på grund af coronakrisen.

Flere partier taler for at få højskolerne med i udvidelsen af genåbningens fase to.

Kilde: Folkehøjskolernes Forening, Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen

