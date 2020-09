En ud af fire gymnasieelever er endt med at bruge en uhensigtsmæssig taktik

Du er vild med idræt. Du overvejer at løfte faget fra C til B-niveau. Men risikoen for, at det trækker dit snit ned er måske større, end hvis du vælger at hæve et andet fag, for der er en del teori, du ikke har styr på endnu.

En lignende situation har en del gymnasieelever stået i. Og hver fjerde gymnasieelev svarer i en undersøgelse, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har fået foretaget, at de enten har fravalgt et fag eller fravalgt at hæve et fag, som de synes var spændende, fordi de vurderede, det kunne risikere at trække deres gennemsnit ned.

Undersøgelsen bygger på svar fra 911 elever på sidste år af deres stx, hhx, htx eller hf og er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriets evaluering af optagelsessystemet til de videregående uddannelser, som bliver offentliggjort 25. september.