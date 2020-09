Se listen: Her består flest afgangsprøven – og her er der færrest

Metode

Sådan er tallene blevet til

Grundlæggende er al data hentet fra Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus www.uddannelsesstatstik.dk, der er offentlig tilgængelig:

• I kommunernes tal er inkluderet elever i folkeskoler, friskoler og private grundskoler og efterskoler.

• Elever på specialskoler for børn, specialklasser, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v. er ikke inkluderet i kommunernes tal.

• Tallene er gennemsnitstal over de seneste tre skoleår (2016/17, 2017/18 og 2018/19) for at tage højde for udsving det enkelte år. Gennemsnittet er vægtet efter antallet af elever, der tager folkeskolens afgangseksamen, i de enkelte skoleår.

Kilde: Dansk Industri

