Ekspert bag forslag til nyt karaktersystem: »Man må finde andre måder at honorere det ekstraordinære på«

Det er kun 14 år siden, at elever, studerende og undervisere fik et helt nyt karaktersystem, hvor den gamle 13-skala blev afløst af en syv-trinsskala med karakterer fra -03 til 12.

Nu skal systemet igen laves om, da der er for store spring i midten af skalaen, for mange elever, der er utilfredse med alt andet end 12 og for mange, der bliver demotiveret af at blive stemplet som et minus.

En ekspertgruppe har set på fordele og ulemper ved at genindføre den gamle 13-skala eller gå over til et pointbaseret system på samme måde, som man har det i Storbritannien.