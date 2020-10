Folkeskoleleder om elevfravær: Man går ikke mere i stykker af at gå i skole

Louise Schaaf spærrer øjnene op inde bag de runde, sorte briller, mens hun rykker sig frem i den grå lænestol på sit kontor, for at understrege vigtigheden af sit budskab.

»Som skole skal man så tidligt som overhovedet muligt tage kontakt til hjemmet og fortælle forældrene, hvorfor man er bekymret for fraværet. Også selv om barnet kun har tre procent fravær. Der har vi ikke været dygtige nok,« siger hun:

»Hvis man bliver hjemme, fordi man har hovedpine, bliver vi bekymrede, fordi det bliver en kultur. Det bliver en måde at løse problemerne på, at man trækker sig. Al fravær over en uge i træk, der ikke er influenza, er bekymrende. Det er et kæmpe rødt flag, fordi det risikerer at blive en negativ spiral«.