Skoler og kommuner kalder planeten Christiansborg

Fakta

Pointer fra undersøgelse

Elever med et højt fravær i udskolingen har et højere fravær fra 2. til 9. klasse end de elever, som har et lavere fravær eller et mere moderat niveau af fravær i udskolingen.

Højt fravær i udskolingen starter primært fra og med 6. klasse.

Elever med anden etnicitet end dansk har betydeligt mere fravær end etnisk danske elever.

Elever, hvis mødre er ufaglærte, har langt mere ulovligt fravær og sygefravær gennem hele skolelivet end alle andre elever.

Kilde: Panelanalyse af bekymrende skolefravær, Vive



