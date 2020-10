Fire unge om seksualundervisning: Vi lærer om corona og præsidentvalg, men ikke om sexisme

Flere organisationer vil gøre seksualundervisning obligatorisk, hvad tænker du om det?

»Jeg synes, at der mangler meget. Da jeg havde seksualundervisning i 7. klasse, var det meget overfladisk. Læreren viste en tampon og forklarede, hvordan man putter et kondom på en banan. Men der var ikke noget om, hvordan man skal behandle sin partner. Vi kommer til at støde på seksuelle aktiviteter både som unge og ældre, om det så er til fest eller derhjemme. Hvis man ikke har en forståelse for, hvad det indebærer, så er man måske på dybt vand«.

Hvilke emner vil du gerne have, at man kommer rundt om?