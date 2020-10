Theil: Skolerne har været overstyret

Skoledagen kan kortes, nationale test kan droppes, og der kan sættes flere elever i klasserne.

Regeringen vil som forsøg give al magt til skolerne i kommunerne Esbjerg og Holbæk. Det er et led i regeringens ønske om at give syv danske kommuner ’fuldstændig frihed’ på et udvalgt velfærdsområde, som statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede i sin tale på dagen for Folketingets åbning.

Skolerne i Esbjerg og Holbæk skal være fri for alle statslige og kommunale regler med frihed til at indrette skoledagen, som skolelederen, lærerne og forældrene ønsker det.