Ny 'projektitis'-virus truer elever

’Din havn – din verden’. Sådan kan de ældste elever i Esbjergs skoler fremover møde danskfaget på skoleskemaet. Fagene dansk og matematik kan blive temaer, som skifter navn, når eleverne går fra projekt til projekt.

Sådan forudser byens direktør for Børn & Kultur, Jørn Henriksen, ifølge Jyllands-Posten, at skolerne kan benytte den frihed, som de fik, da statsministeren holdt åbningstale.

Skolerne i Esbjerg og Holbæk er en del af regeringens nye frihedsforsøg, der omfatter syv kommuner fordelt over hele landet. De to byer får nu mulighed for at drive folkeskolerne, som de selv vil – mens de øvrige fem kommuner får frihed til at bestemme på dagtilbuds- eller ældreområdet. Undervisningen skal stadig være gratis, og eleverne skal slutte skolegangen med afgangseksamen. Men ellers er der frit slag i de næste tre år.