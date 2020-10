Københavnsk rektor: Vi skal kunne vise Muhammed-tegningerne

Det vil være ødelæggende for demokratiet, hvis terrorfrygt får danske lærere til at undlade at vise Muhammedtegningerne i klasseværelserne. Sådan lyder det fra rektor Stefan Hermann på Københavns Professionshøjskole, der blandt andet uddanner lærere.

»Hvis vi ikke kan vise Muhammed-tegninger i klasseværelser, er det et kæmpestort demokratisk og pædagogisk nederlag for samfundet. Og hvis vi ikke kan garantere sikkerheden for lærere, der bliver truet, så er det et kolossalt nederlag for retsstaten«, siger han.

Reaktionen kommer efter mordet på en fransk lærer, der blev dræbt, fordi han havde vist tegninger af Muhammed som led i undervisningen.