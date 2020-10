Rektor vil give gymnasieelever tre måneders prøvetid

Luk alle unge, der har en drøm om at komme i gymnasiet, ind i folden. Til gengæld skal gymnasierne allerede efter tre måneder, når grundforløbet er ovre, hvilket er netop nu, have lov til at melde elever ud, som ikke egner sig til tre år med videnskabsteori og komplicerede grafer.

Sådan lyder et forslag fra Jan Vistisen, der er rektor på Herlev Gymnasium & HF.

»Vi optager flere elever end tidligere, der ikke har de samme karakterer på papiret som førhen, og som mangler nogle kompetencer. Derfor er det vigtigt, at man udbygger skolernes muligheder for at vejlede dem til at finde et andet uddannelsessted«, siger han og forklarer videre: