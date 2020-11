Lærere er utrygge: En meters afstand gælder ikke på skolerne

Sundhedsstyrelsens anbefaling er soleklar: Hold en meters afstand til andre!

Den gælder bare ikke i klasselokalerne på landets uddannelsesinstitutioner. Siden 1. august har skoler og uddannelsesinstitutioner måttet fravige den generelle anbefaling om en meters afstand. Det bekymrer gymnasielærerne i en tid, hvor smittetrykket stiger, især blandt de 10-19-årige.

»Det er et kæmpe problem, når lærerne oplever, at eleverne sidder tæt sammen i små klasselokaler – måske endda med dårlig ventilation. Vi har et sæt retningslinjer om en meter sikkerhedsafstand, som ikke gælder på skolerne, hvis de fysiske rammer ikke er til det«, siger Tomas Kepler, der er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).