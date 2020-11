»Hvad bliver det næste? Måske får vi samme løn som lærerne«: En purung pris satte fokus på dem, der passer de mindste

Tirsdag aften løb Politikens Pædagogpris for første af stablen. Her blev pædagogerne hyldet, der selv ikke var blege for at råbe op for branchen – og fremføre et enkelt digt.