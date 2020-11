Elever skal lære det samme på tre helt forskellige måder

Edvard sætter med en lille bevægelse et kryds med sin grønne blyant over et billede af en sko, fordi det rimer på ordet ’tro’. Under bordet danser hans blå strømpesokker livligt rundt på linoliumsgulvet ved siden af blå og lilla skoletasker.

»Og hvad rimer på majs?«, spørger børnehaveklasselederen Jeanette, mens de seks børn omkring hende hurtigt finder en pejs på papiret foran dem.

Nu gælder det et ord, der starter med h.