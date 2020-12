Studerende frygter for en ny omgang corona-undervisning

En dårlig eller manglende forbindelse til underviserens rodede stue, medstuderende, der har glemt at slukke deres mikrofoner, og en nagende frygt for at afbryde streamingen med et potentielt naivt spørgsmål på et ubelejligt tidspunkt.

For mange studerende er digital undervisning ensbetydende med en markant ringere undervisning, viser en ny undersøgelse fra Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Undersøgelsen bygger på et spørgeskema, som er besvaret af 967 studerende spredt ud over alle landets uddannelsesinstitutioner. 80 procent af de adspurgte fandt kvaliteten af undervisning i foråret ’meget dårligere’ eller ’dårligere’ end den vanlige undervisning, mens knap 70 procent følte sig ringere forberedt til periodens eksaminer. Dertil har lige over 20 procent overvejet at droppe helt ud af uddannelsen som følge af nedlukningen, og næsten tre fjerdedele følte sig mere ensomme i perioden.

Analysen kommer blot få dage, efter sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke præsenterede en række tiltag, der skal afbøde en »generelt bekymrende« smitteudvikling i hovedstadsområdet. Blandt andet opfordrede han videregående uddannelser til at genindføre forårets digitale eksaminer og undervisning.