Formand for Danske Studerendes Fællesråd: Hold uddannelserne åbne så længe som muligt

Danske Studerendes Fællesråd peger med baggrund i deres egen analyse på, at online-undervisning har store konsekvenser for de studerendes trivsel og oplevelse af undervisningens kvalitet. Johan Hedegaard Jørgensen, som er formand i organisationen, frygter, at mange universiteters genindførelse af undervisningsformen kommer til at give samme udslag. Han mener, at regeringen bør gøre mere for at støtte landets studerende – og holde uddannelserne åbne så længe som muligt trods regeringens anbefalinger i tirsdags.

Hvem står med ansvaret for mistrivslen og dårligere oplevelse af undervisningskvaliteten blandt studerende, som jeres analyse peger på?

»Det ansvar ligger flere steder. Det ligger hos uddannelsesinstitutionerne, men det ligger også i høj grad hos regeringen. Vores oplevelse er, at vores undervisere forsøger at gøre det så godt, som de kan, men de rammer, der er nedsat fra central hånd af, gør det svært. Dels er der nogle beslutninger og ændringer, som er gået meget stærkt i løbet af foråret, hvor man hverken har inddraget eller informeret de studerende ordentligt. Og dels har man fra Christiansborg af ikke sat ekstra ressourcer af til, at man rent faktisk kan levere noget bedre undervisning. Og i sidste ende handler det jo også om, at vores uddannelsessystem har oplevet næsten konstante nedskæringer de sidste mange år, det mærker vi også i en situation som denne«.