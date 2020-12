»Der er et våbenkapløb i gang«: Universiteter opruster efter rekordår for eksamenssnyd

Før Lasse Tobberup kunne forsvare sommerens bacheloropgave blev han bedt om at samle sin bærbare computer op og foretage en 360 graders skanning af sit værelse, hvorfra han grundet coronavirussen måtte tage flere af årets eksaminer. En manøvre, der skulle sikre, at han ikke havde ulovlig assistance ved sin side.

»Det var nok lidt proforma. Jeg tror ikke, at min eksaminator troede, at jeg ville snyde«, siger den 23-årige CBS-studerende, der forinden prøven havde sørget for at gøre rummet pænt, vel vidende at eksaminatoren ville få direkte adgang til værelset.

Flere universiteter har siden foråret været nødsaget til at indføre ændringer i eksamensformer og sikkerhedsforanstaltninger ved den omfangsrige omlægning af flere tusinde eksaminer – fra fysisk til digitalt – i lyset af nedlukningen af uddannelserne. For universiteterne har det handlet om at mindske risikoen for snyd.