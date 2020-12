Danske elevers matematikniveau styrtdykker

Reform til eksamen

Som Pisa og Pirls er Timss en international undersøgelser, hvor danske elever deltager. Det er IEA - The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, der styrer Timss (Trends in International Mathematics and Science Study).

60 lande deltager i Timss. Undersøgelsen tester hele klasser i modsætning til Pisa, der tester 15-årige. Timss søger at måle specifikke fagkompetencer defineret på baggrund af nationale læseplaner. Foruden opgaverne i testen svarer eleverne på forskellige spørgsmål om deres trivsel ligesom forældre og lærere har svaret på spørgsmål.

National koordinator for den danske del af undersøgelsen er viceinstitutleder Christian Christrup Kjeldsen fra DPU, Aarhus Universitet. Desuden er adjunkt Rune Müller Kristensen og ph. d.-studerende Anders Aastrup Christensen medforfattere på den danske Timss 2019-rapport.

Denne gang har de danske elever deltaget i eTimss, og har derfor løst alle opgaver på computer, hvor de tidligere har arbejdet på papir. Det er forskelligt om landene har fået opgaverne på papir eller på computer.

