Kurver og grafer: Se, hvor dårligt eleverne klarer sig i matematik

Den femte TIMSS-undersøgelse med dansk deltagelse er tirsdag blevet fremlagt, og det er med nedslående resultater.

Blandt andet viser den, at de danske 4. klasseselever, der er begyndt i skole, efter at skolereformen blev indført i 2014, har et lavere niveau i matematik, end de danske elever havde dengang.

Her følger et overblik over undersøgelsens væsentligste resultater.