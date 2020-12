Dumpning af matematik kan blive dødsstødet til skolereform

Fakta

Undersøgelsen

TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study – er en international komparativ undersøgelse, der gennemføres hvert fjerde år i regi af IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Mere end 60 lande har deltaget i TIMSS 2019.

TIMSS er en international undersøgelse, som gennemføres hvert fjerde år. Den sammenligner niveauet i matematik og natur/teknologi blandt elever i 4. klasse. Den nye undersøgelse blev gennemført i mere end 60 lande i 2019, hvor Danmark deltog med 4. klasse, og resultaterne er netop blevet offentliggjort.

TIMSS opgør elevernes dygtighed på en skala, der blev fastlagt med den første undersøgelse i 1995. Skalaen giver mulighed for både at sammenligne resultaterne med tidligere undersøgelser og på tværs af landegrænser. I TIMSS 2019 er Danmark et af de kun ni lande, der har oplevet et fald i matematikscore, mens 15 lande har oplevet fremgang.

I Danmark er undersøgelsen gennemført af forskere ved DPU, Aarhus Universitet. Danmark har deltaget i TIMSS-undersøgelserne i 1995 (8. klasse), 2007, 2011, 2015 og 2019 (4. klasse).

