Forskningslederen, der dumpede danske børns matematik-kundskaber, slår alarm

Fakta:

TIMSS 2019-undersøgelsen

TIMSS står for Trends in International Mathematics and Science Study.

Årets udgave af TIMSS er den syvende af sin slags. Undersøgelsen gennemføres hvert fjerde år i regi af IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

Det er den femte TIMSS-undersøgelse med dansk deltagelse og den fjerde med deltagelse af elever i 4. klasse.