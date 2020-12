Skoleleder hiver elever ind under nedlukning: Det sejler jo i nogle hjem

På skolebiblioteket kan man høre uroen fra etagen nedenunder. Det er 4. klasse-elever, som ikke er omfattet den af delvise nedlukning af skolerne i 69 af landets kommuner. Alle elever fra 5. klasse og opefter er sendt hjem, indtil videre frem til og med 3. januar.

Men der er undtagelser. I biblioteket på Vigerslev Allés Skole i Valby sidder ni elever fra 5. klasse og op. Egentlig har skolen inviteret 13, men kun ni har haft mulighed for at møde op.

Mens deres klassekammerater følger den digitale fjernundervisning hjemmefra, har skolen sørget for, at de mest sårbare elever kan følge samme undervisning henne på skolen med voksne omkring dem til at hjælpe. To inklusionsvejledere og en vikar bevæger sig rundt med en støttende hånd på elevernes skuldre for at sørge for, at de ikke falder for fristelsen til at ty til YouTube-videoer og Facebook på bekostning af undervisningen.