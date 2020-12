Forældre: Lad vores børn blive på skolen under nedlukning

Te, hjemmebagte boller og hjælp til skoleopgaver af mor og far. For mange af de børn fra 5. klasse og op, der lige nu er sendt hjem for at modtage digital fjernundervisning, vil hjemmeskoledage foran computeren ikke få de store konsekvenser.

Men for sårbare børn, hvis forældre ikke kan hjælpe med skolearbejdet, eller hvor der mangler mad i køleskabet, struktur og en computer at arbejde på, kan fjernundervisning betyde store faglige tab, mistrivsel og ensomhed – måske til et godt stykke ind i det nye år. Det er nemlig uvist, om skolenedlukning for de ældste klasser i hele landet varer til 4. januar som varslet, eller om den fortsætter. Flere kommuner har allerede meldt ud, at de ældste elever tidligst skal møde op på skolen 11. januar.



En undersøgelse, som Mødrehjælpen gennemførte i august blandt 1.340 forældre, der havde modtaget julehjælp, viser, at noget af det, der bekymrer forældrene mest ved en ny nedlukning, som vi står i nu, er at stå alene med børnene. Familierne er kendetegnet ved at være relativt fattige og have sociale problemer.