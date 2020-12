Studerende: »Et helt undervisningsmodul gik tabt for mig på grund af min dårlige internetforbindelse«

For Laura Kraghs vedkommende er det første semester på Københavns Universitet ofte foregået inden for hjemmets fire vægge. Og tit har hun været tvunget til at sætte sin lid til en enkel afgørende teknologi for at få mest muligt fagligt udbytte ud af sin netop påbegyndte psykologiuddannelse: en ordentlig internetforbindelse.

Enkelte gange har den svigtet, og hun har derfor måttet tage til takke med en dårligt pixeleret udgave af sin underviser forsynet med en hakkende og forsinket lyd.

»Jeg kunne jo ikke bede hele holdet om at sætte undervisningen på pause, så jeg kunne høre det igen. Så et helt undervisningsmodul gik tabt for mig på grund af min dårlige internetforbindelse«, siger den 20-årige psykologistuderende.