Uløste opgaver hober sig op for Pernille Rosenkrantz-Theil

Craassh ... Sådan cirka lyder det, når en sneskraber skubbes over fortovsfliserne og samler sneen i dynger. Alle, der – dengang der faldt sne – har skullet rydde en indkørsel, kan sikkert huske følelsen af, at sneen hober sig op, og skraberen bliver tungere for hver centimeter. Det er, hvad der sker i uddannelsespolitikken nu. Opgaverne hober sig op for regeringen som store uløste dynger af snavset sne.

Derfor er det et rigtigt uddannelsesår, vi tog hul på i nat. Der er et væld af uindfriede løfter og tvungne opgaver, som skal finde en løsning. Pladsen tillader kun et par skovlfulde fra dyngen:

1Skolereformens fremtid?