Minister vil hurtigteste studerende før eksamener. Virolog kalder det »bizart«, at eksamenerne overhovedet afholdes

Til trods for at mange studerende den seneste uge har rettet en skarp kritik mod Københavns Universitet for at afholde store skriftlige, fysiske eksaminer, hvor op mod 250 studerende er samlet, bliver de fortsat afholdt.

Også selv om regeringen for en uge siden løftede risikoniveauet for coronasmitte til niveau 5, skærpede forsamlingsforbuddet og afstandskravet og bad folk om at blive hjemme så vidt muligt.

Flere virologer peger på, at det vil være hensigtsmæssigt at hurtigteste alle studerende ved indgangen, hvis Københavns Universitet fortsat vil holde fast i de store fysiske eksamener. Blandt andre Lone Simonsen, der er pandemiforsker ved Roskilde Universitet.

»Antigen-hurtigtests er ikke helt så følsomme som PCR-tests, måske 80 procent. Men det, at man kan masseteste og få et svar inden for 15 minutter, gør dem meget relevante. Og der er testkapacitet til det lige nu. Falck har meget ubrugt kapacitet i disse dage«, siger hun.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop haft hurtigtests på radaren, som de anbefaler universitetet at bruge.