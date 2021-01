Forældre til elever danser kinesisk tallerken-dans. Nu giver regeringen dem endnu en tallerken at holde i svingninger.

Hallo, derude i hjemmeskolerne. Vi aner stadig ikke, hvornår eleverne kan komme tilbage i skole. Men når de gør, skal de som noget af det første igen lave nationale tests. Samme tests, som, en evaluering har vist, ikke dur.

Sådan lyder det forvirrende og selvmodsigende budskab, som fra centralt hold bliver sendt til alle landets elever og forældre. Samtidig med at landets statsminister lader forstå, at nedlukningen af landet kan ventes at fortsætte efter 7. februar, melder Børne- og Undervisningsministeriet nu ud, at de nationale test skal gennemføres. Og ikke som stikprøver på udvalgte skoler som forrige år. Nej, nu skal alle landets skoler gennem møllen.