Gymnasieelever mangler vigtige timer: Jeg håber, at universiteterne er opmærksomme på udfordringerne, når de møder den her generation af mennesker

Hvad er vigtigst? At gå til eksamen eller at få lært det nødvendige?

Det er det spørgsmål, de danske gymnasieelever har forsøgt at få et klart svar på fra politikerne. Foreløbig uden noget endeligt resultat.

Eleverne ser gerne eksamener aflyst og erstattet af undervisning for at indhente det tabte. Erhvervsorganisationen DI opfordrer regeringen til at overveje at prioritere gymnasieelever fra de naturvidenskabelige retninger - og også erhvervsskoleelever - højest, hvis der skal ske en trinvis genåbning. Gerne hjulpet af brug af corona-kviktest, hvis det er dét, der skal til.