Lyntest er nøglen til genåbning af skoler

En testpind i næsen? Nej tak, så vil jeg hellere have en pind i øret.

Sådan vil svaret fra unge med hang til morfar-humor nok lyde her i januarmørket, hvor mange savner en tur i byen med vennerne og ikke har lyst til at få en piberenserlignende pind så langt op i det ene næsebor, at den synes farligt tæt på hjernen.

Men hvis testpinden i næsen bliver adgangsbillet til at komme tilbage til efterskolen, gymnasiet eller anden uddannelse, vil der hurtigt komme kø ved indgangen. For selv om alle i uddannelsessektoren, som Politiken har talt med, siger, at de små elever skal i skole først, er der ingen tvivl om, at langt hovedparten af de unge længes efter at komme tilbage.

Kilder tæt på regeringen siger, at alle er sig smerteligt bevidst om, at lukkede skoler og uddannelser går stik imod alle de ambitioner, regeringen har for uddannelsespolitikken. Det gælder ønsket om at øge elevers og studerendes trivsel, det gælder ønsket om at få flere med på uddannelsesvognen og ikke mindst ønsket om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Kampen mod corona har og får store konsekvenser for de mål, som de fleste uddannelsespolitikere kan lire af, hvis de vækkes klokken fire om morgenen.