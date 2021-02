Samfundets regning for skolenedlukninger er voldsom

Skal befolkningens trivsel øges, skal en genåbning af grundskolernes mindste klasser prioriteres højest. Det vil ikke påvirke smitteudbredelsen meget, men det vil hjælpe forældre, der i øjeblikket er nødt til at hjemmeundervise i stedet for at passe deres arbejde.

Og så er det økonomisk hård kost. Det er hamrende dyrt at holde 0.-4.-klasserne hjemme, hvor forældrene er nødt til at hjælpe dem med skoleopgaverne og dermed ikke selv kan få tid til at passe deres arbejde.