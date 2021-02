Lettelsen over genåbningen af skolen for de yngste er mærkbar. Men snart kommer et tidspunkt, hvor der skal træffes politiske valg med en risiko for, at det kan give bagslag

Endelig. Mandag bliver en festdag for de små elever og deres forældre, når skolen åbner igen. Men nu stiger presset for for at få øvrige elever i skole igen.