De små må komme i klasserne: På gymnasier og erhvervsskoler aner eleverne intet om, hvad der venter dem

»Man har haft lang tid til at forberede det her. Man har vidst, at der ville komme en anden bølge. Jeg forstår ikke, at de ikke for lang tid siden er gået i gang med at planlægge, hvad der skulle ske«.

Rosa Amalie Leibowitz Reffstrup er 3. G-elev på Frederiksberg Gymnasium – og en af ophavsmændene til et borgerforslag om at opgive eksamenerne for gymnasiernes afgangselever, så de i stedet kunne få undervisning i et forsøg på at indhente de timer, de har mistet på grund af politikernes coronanedlukninger.