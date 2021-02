Analyse: Nu er der flere penge og færre eksamener på vej til skolerne

Når der kan findes milliarder af kroner til døde mink, må der også kunne findes nogle millioner af kroner til levende skolebørn.

Sådan bliver det selvsagt ikke fremlagt. Men viljen til at finde penge er i den grad til stede. Regeringen er i fuld gang med at sikre sig opbakning til, at skoler og uddannelser skal have økonomisk hjælp. Samtidig søger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) de andre partiers opbakning til at afholde skolens afgangseksamen i begrænset omfang.

Pengene skal gå til flere lærere og fokus på udsatte elever og aktiviteter, der skal sikre, at eleverne kan indhente lidt af det, de har mistet under skolelukningen.