Nu vender de mindste tilbage til skolerne: Sådan bliver skoledagen for 0.-4. klasse fra på mandag

Om få dage kan børnene i de mindste klasser og deres lærere vende tilbage til deres klasseværelser. Men det bliver til skoledage, der er præget af regeringens coronarestriktioner.

For lærerne betyder det, at de fremover kan blive testet for coronasmitte to gange om ugen, og at de bliver bedt om at tage en test allerede, inden de viser sig på skolerne mandag.

Kommunerne er ifølge KL i fuld gang med at oplære personale i at foretage kviktests, indberette testsvar og i det hele taget klare opgaven med at sikre, at lærere og andre ansatte ikke tager coronasmitte med ind på skolerne. Tests på skolerne er ikke en del af det apparat, der er oprettet for at tage sig af tests på blandt andet plejehjem og i hjemmeplejen.

Derudover har Undervisningsministeriet indført retningslinjer, der skal eller bør efterleves i den kommende tid for at hindre smittespredning.