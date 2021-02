17-årig gymnasieelev: »Vi sidder jo bare og kigger ind i den skærm hele tiden«

Torsdag kunne 180 gymnasieelever fra Det Blå Gymnasium i Haderslev igen logge sig ind i en virtuel hverdag. Denne dag med mulighed for at stille spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen (S) og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

En dag, 17-årige Alexander Veien fra Vojens havde set meget frem til. Han er godt træt af skærmtid og savner fysisk samvær med klassekammeraterne efter at have været hjemsendt siden december.

Grundet overbelastning på onlineplatformen Skype måtte en lodtrækning blandt de godt 350 elever afgøre, hvem der fik muligheden for at lytte med og stille spørgsmål. Og det var kun det første af flere tekniske problemer, der kom til at præge spørgetimen, ifølge Alexander Veien.

»Det var faktisk en smule utjekket«, siger han: »Man skulle tro, det var første gang, de havde prøvet det«.

15 elever havde forberedt spørgsmål, men på grund af tekniske problemer kom kun fire igennem. Heriblandt Alexander Veien, der følte sig »ekstremt heldig« over at få mulighed for at stille sit spørgsmål i løbet af spørgetimen.