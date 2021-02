Både elever og ledere på gymnasierne hilser ny aftale velkommen

Danske skole- og gymnasieelever går en sommer i møde med færre eksaminer. Det står klart efter et længe ventet udspil, der er blevet fremlagt med opbakning fra alle folketingspartier - lige på nær Alternativet og Frie Grønne.

Aftalen møder ligeledes stor opbakning fra forkvinden for Danske Gymnasieelvers Sammenslutning (DGS), Ingrid Kjærgaard, der er rigtig glad for, at man nu er nået frem til en afklaring.

»Det har været helt afgørende for os, at eleverne ved, hvad de går ind til i de kommende måneder. Vi er glade for, at man har valgt at aflyse så relativt mange eksaminer. Derudover er vi glade for, at der også er blevet taget højde for de forskellige situationer på de forskellige uddannelser«, siger hun.

Aftalen betyder, ifølge Ingrid Kjærgaard, blandt andet, at der kommer en stor grad af fleksibilitet, da de studerende får mulighed for at få undervisning i læseferien, som ellers skulle være blevet brugt til eksamensforberedelse.