Skolen er ikke alt eller intet. Luk de store tilbage i fællesskabet

Billederne siger det hele. Gensynsglæden lyser ud af ansigterne på eleverne fra 4.a og 4.b på Birkhovedskolen i Nyborg. Hvis nogen har været i tvivl, så dokumenterer billederne det umisforståeligt: Skole og uddannelse er bedst i fællesskab. Hjemmeskole er kun en nødløsning.

»Det føles, som om vi har været derhjemme i 100 år«, som Ahmed Aedinur fra 4. klasse på Birkhovedskolen udtrykker det.

Billederne af de glade elever afføder dog også spørgsmålet: Hvornår kan de ældre elever følge efter og få del i fællesskabet?

Det nærmeste, vi kommer et svar, er fra statsminister Mette Frederiksen, der tog del i de små elevers gensynsglæde ved et skolebesøg på Allerslev Skole i Lejre. De ældste elever kan først komme i skole, når der er »fuldstændig epidemikontrol«, sagde hun. Senere på dagen uddybede hun i en skriftlig kommentar, at de øvrige restriktioner foreløbig fortsætter til 28. februar, og at vi på grund af den britiske mutation er nødt til at gå forsigtigt frem.

Men fuldstændig epidemikontrol lyder som et farligt fantom at forfølge på et tidspunkt, hvor resten af verden er ved at indstille sig på, at corona er noget, vi skal lære at leve med, og som vi aldrig opnår fuld kontrol over. Ligesom vi i øvrigt heller ikke har fuld kontrol over andre menneskelige lidelser som cancer, diabetes eller influenza.