Pas dig selv. Sådan bliver fremtiden uden plejepersonale

De skal fyres.

De sociale mediers folkedomstol er benhård, når repræsentanter for personalet på plejehjem afslår test eller vaccine mod coronavirus. De skal bare afskediges og hellere i dag end i morgen.

Men der er knap så meget at hente på sociale mediers kommentarspor, hvis man spørger, hvem der så skal ansættes i stedet for. Pandemien fungerer som fremkaldervæske på billedet af velfærdssamfundet, og det gælder også manglen på kvalificeret arbejdskraft. Man kan sagtens mene, at det er urimeligt ikke at tage imod videnskabens bud på at bekæmpe corona. Men man må samtidig konstatere, at der mangler plejepersonale til at passe de gamle, og den mangel bliver kun værre i de kommende år.

Fremskrivninger viser, at der i 2028 kommer til at mangle 40.000 uddannede social- og sundhedsmedarbejdere. Bare for at sætte manglen i perspektiv betyder det, at vi skal uddanne 10.000 om året, som svarer til hver femte 16-årig, for at nå målet.

Hvad skal vi så gøre ved det?