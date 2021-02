Borgmester har en idé med de ældre elever, og virolog synes bestemt ikke, at den er dum

Døren ved indgangen til Munkebo Skole går op, og ind vælter et par elever fra 4.c. Deres røde kinder og tilsneede huer afslører, at de har været ude at lege i sneen i frikvarteret. De fylder for en stund aulaen med snak og grin, inden de forsvinder ind på en gang, hvor klassen holder til.

En af eleverne er 10-årige Gabriel Jaros, der er meget glad for endelig at være tilbage på skolen. Glæden deler han formentlig med de fleste andre danske skoleelever i 0.-4.klasse, der mandag 8. februar kunne vende tilbage til klassekammeraterne, struktur og fysisk undervisning efter at have haft hjemmeskole siden 21. december.