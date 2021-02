Regeringen vil teste skolebørn to gange om ugen. Men hvordan skal det lige ske, spørger forældrene

Regeringen vil have to tests af alle skolebørn om ugen. Et spændende forslag, men nemmere sagt end gjort. Sådan lyder det fra formanden for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg.

»Vi ser, hvor besværligt det har været for kommunerne med systematisk test af 50.000 plejepersonaler. Så forestil dig at teste flere hundrede tusinde børn to gange om ugen. Hvordan?«.

Torsdag skal organisationen til møde med undervisningssminister Pernille Rosenkrantz-Theil for at diskutere den gradvise genåbning af skolerne.

Det skal de på baggrund af regeringens nye teststrategi, som de præsenterede ved et pressemøde onsdag. Her varslede regeringen en gradvis genåbning fra 1. marts, hvor de forsigtigt åbnede døren på klem til at lade ældre skolebørn komme tilbage i skole igen.

Et led i den teststrategi, der skal gøre genåbningen muligt, er de to ugentlige tests af alle skolebørn for at holde smitten under kontrol. Hvis det kan lade sig gøre.