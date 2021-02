Gymnasieelever: Hjælpepakker hjælper ikke, så længe vi er online

Adrian Thyge Egeberg på 18 år var håbefuld, da regeringen meldte ud, at der var hjælp på vej til gymnasieelever som ham selv. Men skuffelsen bredte sig hurtigt i feriekroppen, der har udsigt til at møde op på skærmen på mandag igen. Igen.

»Problemet er, at det stadig foregår virtuelt. Der er ikke noget socialt, der løfter motivationen. Der er ikke nogen hjælpepakker eller økonomisk kompensation, der kan gøre det virtuelle godt for os«.

Adrian Thyge Egeberg går i 3. g på Aurehøj Gymnasium. Han har ikke normalt problemer med skolen, men et år med on-off-nedlukninger har fået motivationen for skolegangen til at dale.

»Jeg er begyndt at blive meget ensom. Det er virkelig hårdt psykisk at være så meget alene. Jeg frygter, at det kommer til at have en både faglig og psykisk effekt i fremtiden – ikke bare for mig, men hele min generation«.