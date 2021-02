5.-8. klasse er udeladt af regeringens planer for genåbningen: Mathias og Felix savner vennerne fra klassen

Gardinerne er stadig rullet for og lukker solen ude. Morgen er blevet eftermiddag, og den virtuelle skoledag er slut for Felix Bøgh Lassen, der tilbringer en stor del af sine vågne timer i sin sorte gamer-stol med nakkestøtte og armlæn, placeret foran de to computerskærme, der er lukket ned for denne mandag, hvor Politiken besøger ham.

Den 12-årige dreng bor i Lyngby og går i 6. klasse på Lyngby Friskole. Selv om han med egne ord elsker computer og synes, det er »fedt« at bruge den i undervisningen, glæder han sig til at komme tilbage i skole.

»Men jeg kan også godt lide at være hjemme. Jeg kan godt lide, at man ikke behøver at stå tidligt op og vælte ud ad døren hurtigt. Man kan bare vælte lige over i stolen med sin dyne, og det, synes jeg, er rart«, smiler han under sin kasket.